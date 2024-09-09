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Narin cinayetindeki derin sır ne?

Narin cinayetindeki derin sır ne?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 01:30
Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran, arama çalışmalarının 19. gününde evine 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında cansız şekilde bulundu. Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdi. 8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Narin'in boğazında lezyon ve bacağında kırık olduğu iddia edildi. Uzman ismler konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgeden son gelişmeleri canlı yayında açıkladı. İşte detaylar....
Narin cinayetindeki derin sır ne?
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