Narin cinayetindeki derin sır ne?

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri kayıp olan Narin Güran, arama çalışmalarının 19. gününde evine 2 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında cansız şekilde bulundu. Narin Güran'ın Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi sona erdi. 8 yaşındaki çocuğun deforme olmuş bedeni 13 kişilik uzman ekip tarafından incelendi. Narin'in boğazında lezyon ve bacağında kırık olduğu iddia edildi. Uzman ismler konuyu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgeden son gelişmeleri canlı yayında açıkladı. İşte detaylar....