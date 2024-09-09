Narin cinayetinde soru işaretleri!

Birçok soru işareti vardı. Kimi cevap buldu. Kimi ise hala yanıt arıyor. Bunun için soruşturma devam ediyor. Narin'i kim öldürdü? En önemli soru bu. Henüz yanıt yok. Narin'in bedeni dereye nasıl taşındı? İtirafçı bazı detaylar da anlattı amcadan aldı Narin’in cansız bedeninin ve dereye bıraktı. Daha önce aranan derede narin neden bulunamadı? Bu da soru işaretlerinden biri. Amcanın sildiği mesajlar Narin’le mi ilgili? Yanıtı henüz yok. Narin'in anne ve babası amca Salim Güran'ı neden ziyaret etti? Cevabı bilinmeyen sorulardan. Narin'İn 7 yıl önce ölen ablası gerçekten merdivenden mi düştü? Bir başka soru işareti.

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