Narin cinayetinde ilk duruşma sona erdi!

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. İlk duruşma 11 saat sürdü. Duruşmayı en başından beri takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları canlı yayında anlattı.

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