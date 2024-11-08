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Narin cinayetinde ilk duruşma sona erdi!

Narin cinayetinde ilk duruşma sona erdi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.11.2024 00:25
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 sanığın yargılanacağı davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı. 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması bugün görüldü. İlk duruşma 11 saat sürdü. Duruşmayı en başından beri takip eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları canlı yayında anlattı.
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