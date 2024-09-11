Narin cinayetinde gözaltındaki 22 kişi kim?

Narin'in cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi kim? Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman gözaltına alınan o 22 ismi ve son bilgileri A Haber ekranında anlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN