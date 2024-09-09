09 Eylül 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Narin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp raporu ilk kez A Haber’de

Narin cinayetinde flaş gelişme! Adli tıp raporu ilk kez A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 09.09.2024 13:27
Narin'in cansız bedeninden 91 adet örnek alındı. Kaval kemiği muhafaza altına alınarak İstanbul’a gönderildi. Sabah Gazetesi İstihbarat Şefi Halit Turan, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İlk kez ve sadece A Haber’de!
İlk kez ve sadece A Haber’de!
A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı
A Haber gizli tanık N.B.’nin ifadesine ulaştı
Amca bana 200 bin TL teklif etti
"Amca bana 200 bin TL teklif etti"
Adli tıp raporu ilk kez A Haber’de
Adli tıp raporu ilk kez A Haber’de
Sır perdesi aralanıyor
Sır perdesi aralanıyor
Narin cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de
Narin cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de
Narin köyünde toprağa verildi
Narin köyünde toprağa verildi
Narin cinayetiyle ilgili 3 ihtimal
Narin cinayetiyle ilgili 3 ihtimal
Narin cinayetinde ilk itiraf A Haber’de
Narin cinayetinde ilk itiraf A Haber’de
A Haber muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
A Haber muhabiri gözyaşlarına hakim olamadı
Adli tıp uzmanından A Haber’de çarpıcı sözler
Adli tıp uzmanından A Haber'de çarpıcı sözler
Narin’in cenazesi Adlı Tıp’tan çıkarıldı
Narin'in cenazesi Adlı Tıp'tan çıkarıldı
Daha Fazla Video Göster