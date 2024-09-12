Narin cinayetinde düğüm çözülüyor! 22 şüpheli adliyeye sevk edilecek: 4 duruşma salonu hazırlandı

A Haber Narin cinayetinde tüm gelişmeleri anbean aktarmaya devam ediyor. 22 şüphelinin bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı. Yılmaz, 4 duruşma salonunun hazırlandığını ve şüphelilerin birbirlerini görmeden ifade vereceklerini belirtti.

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