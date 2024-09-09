Narin cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de! Gizli tanık N.B.: Amca bana 200 bin TL teklif etti

Narin Güran cinayetiyle ilgili gizli tanık N.B.’nin korkunç ifadeleri ortaya çıktı. N.B., ifadesinde “Amca bana 200 bin TL teklif etti” dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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