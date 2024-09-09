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Narin cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de! Gizli tanık N.B.: Amca bana 200 bin TL teklif etti

Narin cinayetinde çarpıcı detaylar A Haber’de! Gizli tanık N.B.: Amca bana 200 bin TL teklif etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.09.2024 13:29
Narin Güran cinayetiyle ilgili gizli tanık N.B.’nin korkunç ifadeleri ortaya çıktı. N.B., ifadesinde “Amca bana 200 bin TL teklif etti” dedi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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Amca bana 200 bin TL teklif etti
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