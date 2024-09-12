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Narin cinayetinde

Narin cinayetinde "çapraz sorgu" detayı! Çapraz sorgu nasıl yapılıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 20:00
Narin Güran cinayetine ilişkin soruşturma sürüyor. Cinayetin aydınlatılması için ekipler şüphelilerin ifadelerini ve elde bulunan delilleri titizlikle inceliyor. Peki, günlerdir konuşulan "çapraz sorgu" nasıl yapılıyor? Soruşturma süreci için delillerin önemi ne? Tüm detayları Olay Araştırma ve Analiz Uzmanı Emekli Polis Salih Aydemir A Haber’de anlattı. Aydemir cinayete ilişkin yaptığı açıklamada " Her çelişkili beyan ayrı bir yola götürür ve akla gelmeyen isimler katil çıkabilir" ifadelerini kullandı.
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Narin cinayetinde çapraz sorgu nasıl yapılıyor?
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