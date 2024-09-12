12 Eylül 2024, Perşembe
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Narin cinayetinde 22 şüpheli adliyede!
Narin Güran’ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi. 22 şüpheliden 20'sinin sorgusu tamamlandı. Savcıların şüphelileri çapraz sorguya almasından dolayı ifade verme işlemleri uzun sürdüğünü ifade eden A Haber muhabiri Sinan Yılmaz gelişmeleri Diyarbakır Adliyesinden aktardı.