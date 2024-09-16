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Narin cinayeti ile ilgili köy halkı neden sessiz? Uzman isim A Haber'de anlattı

Narin cinayeti ile ilgili köy halkı neden sessiz? Uzman isim A Haber'de anlattı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.09.2024 10:05
Narin cinayetinde kimler yalan söylüyor? Soruşturmada çelişkili ifadeler ve gizlenen gerçekler neler? Psikolog Ebru Şalcıoğlu, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Şalcıoğlu, “Amca hem Güran ailesinin aile reisi hem de bütün köyde muhtar rolüyle önemli bir otorite rolü oynuyor. Araştırmalardan biliyoruz ki insanlar otoriteye itaat ederler. Suça katılmaları söz konusu olsa bile böyle bir grup kültürü içerisinde amcanın bütün isteklerine onun dediklerine riayet ettiğini görüyoruz. Bu yüzden sessizliklerini koruyorlar.” ifadelerini kullandı.
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