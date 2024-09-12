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Narin cinayeti | Bakan Tunç: Deliller önemli veriler içeriyor

Narin cinayeti | Bakan Tunç: Deliller önemli veriler içeriyor

Kübra Kılıç
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 12.09.2024 12:15
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, devam eden Narin Güran soruşturması ile ilgili yaptığı açıklamada, “Hassas bir konu herkesin hassas olması. Bizim derdimiz Narin'in naaşına ulaşmaktı. Ulaşılamasa toplumda bir kesimin neler yapacağını görmüştük. Farklı birtakım girişimlerde bulunacaklardı. Onu katledenleri bulabilme gayreti içinde kolluk güçlerimiz gayret gösteriyor. Elde edilen bulgular var. Tüm bunlar değerlendirilecek. Şu aşamada katillerin kim ya da kimler olduğuna dair önemli veriler içeriyor. Adli tıpta teknolojinin tüm imkanları sağlanıyor. Narin'i katledenleri bizim yargı önüne çıkarmamız lazım. En ağır cezaya çarptırılmaları lazım.” dedi.
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