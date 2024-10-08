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Narin babaevinde mi öldürüldü? Cinayeti HTS ve kamera kayıtları çözecek

Narin babaevinde mi öldürüldü? Cinayeti HTS ve kamera kayıtları çözecek

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 19:03
Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni gelişme yaşandı. Narin cinayetinde silinen kamera kayıtları araştırılırken, kayıp 8 günün önemli bir delil sunabileceği belirtildi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş, kayıp kamera kayıtlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulunurken, “amcalarından birinin de evinde güvenlik kamerası olduğu tespit edildi. Onu da yerinden sökmüşler. 8 güne kadar geri gidebiliyor” dedi. Öte yandan Güran ailesinden “Narin’in babaevinde öldürüldüğü kesinleşti” iddialarıyla ilgili açıklama geldi.
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