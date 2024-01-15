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"Namus ve şeref sözü"nü yutan Özgür Özel CHP tabanında kaosun fitilini ateşledi! Lüleburgaz'da seçim krizi

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Giriş: 15.01.2024 23:26
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından türlü oyunlarla Kemal Kılıçdaroğlu'nu koltuktan düşürerek yeni CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel, CHP tabanına verdiği ön seçimler için verdiği "namus ve şeref sözü"nü yuttu. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde CHP'de Murat Gerenli'nin aday olduğunun açıklanmasıyla belediye başkan aday adaylarından Serap Ürün, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i topa tuttu. Tansiyonun yükseldiği toplantıda yaşanan bağrışmalar üzerine basın mensupları dışarı çıkartılarak, toplantı basına kapalı devam etti.
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