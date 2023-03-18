18 Mart 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Namazgah Tabyası'nın Çanakkale Savaşı'ndaki önemi! 16 adet kıyı topu bulunuyordu

Namazgah Tabyası'nın Çanakkale Savaşı'ndaki önemi! 16 adet kıyı topu bulunuyordu

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.03.2023 10:56
Çanakkale savaşının önemli tabyalarından olan namazgah tabyasında 108 yıl önce neler yaşandı? Tabyanın savaştaki önemi ve yaşananları A Haber muhabirimiz Esra Keskin’in konuğu olan tarih uzmanı Ender Özgün anlattı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Namazgah Tabyası’nın Çanakkale Savaşı’ndaki önemi!
Namazgah Tabyası'nın Çanakkale Savaşı'ndaki önemi!
HDP’ye bakanlık formülü!
HDP’ye bakanlık formülü!
Şehitler için Cumhuriyet Meydanı’nda tören!
Şehitler için Cumhuriyet Meydanı'nda tören!
Hey Onbeşli türküsünün acı öyküsü
Hey Onbeşli türküsünün acı öyküsü
58 günde yazılan destan: Afrin
58 günde yazılan destan: Afrin
Boğazın kilidi: Hamidiye
Boğazın kilidi: Hamidiye
Kahramanmaraş’ta korkutan deprem!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!
Seyahat süresi 20 dakika azalacak
Seyahat süresi 20 dakika azalacak
Geri dönmeyi düşünmediler!
Geri dönmeyi düşünmediler!
Dirilişten kurtuluşa Çanakkale
Dirilişten kurtuluşa Çanakkale
DSP seçimlerde kime destek verecek?
DSP seçimlerde kime destek verecek?
Yavaş’tan ’genel başkanlar yardımcı olmasın’ çıkışı
Yavaş'tan 'genel başkanlar yardımcı olmasın' çıkışı
Daha Fazla Video Göster