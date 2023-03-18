Namazgah Tabyası'nın Çanakkale Savaşı'ndaki önemi! 16 adet kıyı topu bulunuyordu

Çanakkale savaşının önemli tabyalarından olan namazgah tabyasında 108 yıl önce neler yaşandı? Tabyanın savaştaki önemi ve yaşananları A Haber muhabirimiz Esra Keskin’in konuğu olan tarih uzmanı Ender Özgün anlattı.

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