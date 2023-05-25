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Müzik dünyasında iki büyük kayıp! İlham Gencer ve Tina Turner hayatını kaybetti

A Haber
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Giriş: 25.05.2023 10:15
Müzik dünyasında iki büyük kayıp yaşandı, İlham Gencer ve Tina Turner hayatını kaybetti. Caz müzisyeni İlham Gencer, 100 yaşında hayatını kaybetti. Gencer'in vefatından hemen sonra sanat dünyasından bir acı haber de İsviçre'den geldi. "Rock'nRoll'un Kraliçesi" olarak anılan Tina Turner'ın hayatını kaybettiği açıklandı.
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