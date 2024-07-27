Müze ve ören yerlerine turist akını! İlk 6 ayda 14 milyon kişi ziyaret etti

Türkiye'de müze ve ören yerlerini yılın ilk 6 ayında 13 milyon 842 bin 840 kişinin ziyaret ettiği belirtildi. Konya'daki Mevlana Müzesi ise en çok ziyaret edilen ikinci yer oldu.

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