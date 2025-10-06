Hamas ve katil İsrail müzakereler için Mısır'da. Müzakerelerden ateşkes kararı çıkar mı? Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Anar Ali değerlendirdi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz detayları aktardı.

