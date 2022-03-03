03 Mart 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Müzakereden ateşkes çıkar mı? Rusya delegasyonu Belarus-Polonya sınırında

Müzakereden ateşkes çıkar mı? Rusya delegasyonu Belarus-Polonya sınırında

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2022 12:19
Rusya delegasyonu, Ukrayna ile yürütülecek müzakerelerin ikinci turu için hazır. Delegasyon bu sabah, görüşmenin yapılacağı Belarus-Polonya sınırındaki noktaya ulaştı. Görüşmelerin ilk turu, pazartesi günü gerçekleşmişti. Bugün ikinci tur için Rus delegasyonu, Belarus-Polonya sınırına vardı. Rus basını görüşmelerin, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda gerçekleşebileceğini yazdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Rusya heyet Belarus-Polonya sınırında!
Rusya heyet Belarus-Polonya sınırında!
Külliye’de kritik kabul! Saati belli oldu
Külliye'de kritik kabul! Saati belli oldu
Türk gemiciler tahliye ediliyor!
Türk gemiciler tahliye ediliyor!
A Haber vurulan bölgede!
A Haber vurulan bölgede!
Ukrayna’da doğan Türk bebek İstanbul’da!
Ukrayna'da doğan Türk bebek İstanbul'da!
Türkiye bir cephe ülkesi olmayacak
"Türkiye bir cephe ülkesi olmayacak"
NATO genişlemesi ve Rusya cephesi…
NATO genişlemesi ve Rusya cephesi…
A Haber kuşatma altındaki Kiev’de!
A Haber kuşatma altındaki Kiev’de!
Müzakerelerden ne sonuç çıkacak?
Müzakerelerden ne sonuç çıkacak?
AFAD siviller için seferber oldu!
AFAD siviller için seferber oldu!
Tutanaklar 10 yıl sonra açıklanabilir!
Tutanaklar 10 yıl sonra açıklanabilir!
NATO Doğu Avrupa’ya genişler mi?
NATO Doğu Avrupa’ya genişler mi?
Daha Fazla Video Göster