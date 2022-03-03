03 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müzakereden ateşkes çıkar mı? Rusya delegasyonu Belarus-Polonya sınırında
Rusya delegasyonu, Ukrayna ile yürütülecek müzakerelerin ikinci turu için hazır. Delegasyon bu sabah, görüşmenin yapılacağı Belarus-Polonya sınırındaki noktaya ulaştı. Görüşmelerin ilk turu, pazartesi günü gerçekleşmişti. Bugün ikinci tur için Rus delegasyonu, Belarus-Polonya sınırına vardı. Rus basını görüşmelerin, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda gerçekleşebileceğini yazdı.