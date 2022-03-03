Müzakereden ateşkes çıkar mı? Rusya delegasyonu Belarus-Polonya sınırında

Rusya delegasyonu, Ukrayna ile yürütülecek müzakerelerin ikinci turu için hazır. Delegasyon bu sabah, görüşmenin yapılacağı Belarus-Polonya sınırındaki noktaya ulaştı. Görüşmelerin ilk turu, pazartesi günü gerçekleşmişti. Bugün ikinci tur için Rus delegasyonu, Belarus-Polonya sınırına vardı. Rus basını görüşmelerin, SSCB'ye son veren anlaşmanın imzalandığı Belovejskaya Puşa Sarayı'nda gerçekleşebileceğini yazdı.

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