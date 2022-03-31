31 Mart 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müzakere heyetlerinin beden dili ne söylüyor? Kıyafet renleri ne anlama geliyor?
Uzmanlara göre, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda bir araya gelen müzakere heyetleri arasında Ukrayna baskındı, Rusya ise mahçuptu. Üstelik aynı uzmanlara göre, heyetlerin seçtikleri kıyafet renginden, oturuşlarına kadar her ifadeleri de bir mesaj taşıyordu. Özellikle de Başkan Erdoğan'ı senkronize bir şekilde ayakta alkışlamaları... İşte oradaki duygu minnetti.