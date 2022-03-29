29 Mart 2022, Salı
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Müzakere heyetleri İstanbul'da! Tarihi görüşmenin adresi Dolmabahçe
Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerinde. Rus heyeti dün saat 16'da, Ukrayna heyeti ise 22'de İstanbul'a geldi. Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı.