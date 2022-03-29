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Müzakere heyetleri İstanbul'da! Tarihi görüşmenin adresi Dolmabahçe

A Haber
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Giriş: 29.03.2022 08:51
Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da yapılacak müzakere görüşmelerinde. Rus heyeti dün saat 16'da, Ukrayna heyeti ise 22'de İstanbul'a geldi. Ukrayna ve Rusya heyetleri bugün Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya gelecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Nilüfer anlattı.
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