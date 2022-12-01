Müttefik ülkelere üniforma uyarısı! Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli açıklamalar: Teröristle ayrımı zorlaştıracak kendi üniformanızı vermeyin

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, son dönemdeki görüşmelerinde müttefik ülkelere terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye, her ne sebeple olursa olsun destek olmamaları uyarısında bulunduklarını belirtti. Ayrıntıları A Haber muhabiri Filiz Uçan Savaş aktardı.

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