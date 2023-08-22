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Müteahhitler Birliği Ödül Töreni! Başkan Erdoğan tek tek ödülleri verdi

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Giriş: 22.08.2023 15:10
Başkan Erdoğan Ankara'da Müteahhitler Birliği Ödül Töreni kapsamında düzenlenen programda önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Önümüzde bizi bekleyen fırsatlar mevcuttur. Bunları değerlendirmek sizlerin dirayetine ve azmine bağlı." dedi.
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Müteahhitler Birliği Ödül Töreni
Müteahhitler Birliği Ödül Töreni
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