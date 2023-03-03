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Müteahhit suçu depreme attı! Sattığı değil aldığı ev yıkıldı

A Haber
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Giriş: 03.03.2023 09:27
Büyük depremde binlerce kişiye mezar olan binaların müteahhitlerinin ifadeleri ortaya çıktı. Hemen hemen hepsi kendini savundu. İnşaatları usulüne göre yaptıklarını söylediler. İçlerinden biri vardı ki tüm suçu depreme attı. Yaptığı binanın yıkılmasında "tek suçlu depremdir" dedi. Öte yandan Nurettin Kayış, eski bir müteahhit. İşini hakkıyla yaptığı da ortada. Zira Hatay Antakya'da yaptığı hiçbir bina yıkılmadı. Ancak ne acıdır ki, bir arkadaşının 'depreme dayanır' sözüne inanıp aldığı ev büyük felaket sonrası yerle bir oldu. Talihsiz müteahhit, yaptığı binaya gitti. Ve ayakta kalmasının nedenlerini anlattı.
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