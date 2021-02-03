Mutasyona uğrayan Kovid-19'un semptomları neler? Mutant virüs daha ağır mı hastalık yapıyor? Ölüm oranı yüksek mi? Koronavirüse karşı uygulanmaya başlanan aşılar mutan virüslere karşı etkisiz mi? Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de görülen mutant virüse karşı merak edilen tüm sorulara A Haber canlı yayınında yanıt verdi. Şener, çift kat maskenin N95 profesyonel maskeler kadar koruyuculuk sağladığını söyledi.

A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersan Şener, İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Şener, mutant virüsün şu anda yapılan çalışmalara göre aşıya karşı direnç gösteremediğini ve üretilen aşıların halen bu virüse karşı etkili olduğunu ifade etti.

İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüsün şu anda yayılma hızının fazla olduğunu onun dışında endişe edilecek bir şey olmadığını söyleyen Şener, Güney Afrika'da ortaya çıkan mutant virüsle ilgili soru işaretlerinin ise sürdüğünü söyledi.

MUTANT VİRÜSÜN SEMPTOMLARI NELER?

Şener, İngiltere'deki ortaya çıkan mutant virüsün daha ağır ve ölümcül seyrettiğine, farklı semptomlar gösterdiğine dair bilgilerin olmadığını ifade etti.

ÇİFT MASKEDE N95 ETKİSİ

Çift maskenin koruyuculuğunun hastanelerde kullanılan profesyonel N95 maskeler kadar koruma sağladığını ifade eden Şener, bu çift maskenin metro, otobüs ve kapalı ortamlarda çift kat maske takmanın önemli olduğunu ifade etti.