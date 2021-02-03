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Mutasyonlu virüs daha mı öldürücü? Aşılar yenilecek mi? Çift maske takmalı mıyız? Uzman isim canlı yayında anlattı
A Haber canlı yayınına katılan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ersan Şener, İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Şener, mutant virüsün şu anda yapılan çalışmalara göre aşıya karşı direnç gösteremediğini ve üretilen aşıların halen bu virüse karşı etkili olduğunu ifade etti.
İngiltere'de ortaya çıkan mutant virüsün şu anda yayılma hızının fazla olduğunu onun dışında endişe edilecek bir şey olmadığını söyleyen Şener, Güney Afrika'da ortaya çıkan mutant virüsle ilgili soru işaretlerinin ise sürdüğünü söyledi.
MUTANT VİRÜSÜN SEMPTOMLARI NELER?
Şener, İngiltere'deki ortaya çıkan mutant virüsün daha ağır ve ölümcül seyrettiğine, farklı semptomlar gösterdiğine dair bilgilerin olmadığını ifade etti.
ÇİFT MASKEDE N95 ETKİSİ
Çift maskenin koruyuculuğunun hastanelerde kullanılan profesyonel N95 maskeler kadar koruma sağladığını ifade eden Şener, bu çift maskenin metro, otobüs ve kapalı ortamlarda çift kat maske takmanın önemli olduğunu ifade etti.