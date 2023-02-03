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Mustafa Varank’tan A Haber’e özel açıklamalar

ahaber.com.tr
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Giriş: 03.02.2023 11:51
Güncelleme:03.02.2023 11:52
A Haber Türkiye Yüzyılı programları kapsamında bu hafta sanayi ve teknoloji alanında yapılanları ekrana taşıyor. Vedat Sezer’in konuğu olan Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank A Haber’e özel açıklamalarda bulundu.
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