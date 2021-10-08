08 Ekim 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Mustafa Destici 'Başak Demirtaş'ı konuk eden İsmail Küçükkaya'yı terletti: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?

Mustafa Destici 'Başak Demirtaş'ı konuk eden İsmail Küçükkaya'yı terletti: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.10.2021 16:47
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümünde yayına çıkaran İsmail Küçükkaya'ya zor anlar yaşattı. Destici, "Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?" diyerek ekranda Demirtaş güzellemesi yapan İsmail Küçükkaya'ya sert çıktı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Mustafa Destici İsmail Küçükkaya’yı terletti
Mustafa Destici İsmail Küçükkaya'yı terletti
TÜVGA Başkanı: Bunun adı eşkıyalık
TÜVGA Başkanı: Bunun adı eşkıyalık
TÜGVA’ya yapılan hukuksuz baskının ardından Ak Parti’den açıklama
TÜGVA'ya yapılan hukuksuz baskının ardından Ak Parti'den açıklama
Körfez’de Afganistan etkisi mi?
Körfez'de Afganistan etkisi mi?
Gümülcine müftüsü A Haber’de
Gümülcine müftüsü A Haber’de
Afganistan’da patlama
Afganistan'da patlama
Macron’a sert tepki: Sen kimsin?
Macron'a sert tepki: Sen kimsin?
Eylem hazırlığındaki 6 kişi yakalandı
Eylem hazırlığındaki 6 kişi yakalandı
Reuters’in MB haberine yalanlama
Reuters'in MB haberine yalanlama
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
405 kg 600 gram eroin ele geçirildi
405 kg 600 gram eroin ele geçirildi
Kapalı Maraş’ta son durum ne?
Kapalı Maraş'ta son durum ne?
Daha Fazla Video Göster