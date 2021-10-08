08 Ekim 2021, Cuma
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Mustafa Destici 'Başak Demirtaş'ı konuk eden İsmail Küçükkaya'yı terletti: Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?
FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ı 6-7 Ekim Kobani olaylarının yıl dönümünde yayına çıkaran İsmail Küçükkaya'ya zor anlar yaşattı. Destici, "Demirtaş'ı hayır kurumundan mı cezaevine götürdüler?" diyerek ekranda Demirtaş güzellemesi yapan İsmail Küçükkaya'ya sert çıktı.