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Mustafa Avcı 261. saatte enkazdan çıktı yakınlarını sordu

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Giriş: 17.02.2023 07:27
Güncelleme:17.02.2023 07:27
Deprem felaketinin üzerinden geçen 261. saatte gelen mucizerlerden biri olan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, tedavi altına alındı. Avcı'yı hastanede ziyaret eden Bakan Koca'nın ailesiyle olan diyaloğu gözyaşlarına boğdu.
261. saatte enkazdan çıktı yakınlarını sordu
261. saatte enkazdan çıktı yakınlarını sordu
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