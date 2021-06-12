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Muş'ta terör örgütünün nefesi nasıl kesildi?

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Giriş: 12.06.2021 22:56
Muş'ta terör örgütüne vurulan büyük darbeyi değerlendiren, Muş İl Jandarma Alay Komutanı Albay İlhan Şen: Terör örgütüne katılım sıfıra inmiş durumda, ikna süreçleri vasıtasıyla da teslim olma sayıları artmış durumda. Örgütte büyük bir çözülme var. Özellikle yurt dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği kararlı operasyonlar, yurtiçinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından operasyonlar, Emniyet Teşkilatı ile eşgüdüm içerisindeki koordinasyon ve istihbarat paylaşımı, MİT'in katkıları, Türk Hava Kuvvetleri'nin katkıları, milletimizin kararlı mücadelesi, hükümetin arkamızda olmasıyla inşallah kısa sürede terörü ülkenin gündeminden çıkaracağımıza inanıyorum. 2021 yılı terörün sonlanacağı bir yıl olacaktır.'' ifadelerini kullandı.
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