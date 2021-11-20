20 Kasım 2021, Cumartesi
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Müslüme'nin cansız bedeni bulundu! Yörük kızı Müslüme öldü mü, öldürüldü mü?
Günlerdir aranan küçük Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu noktaya 7 kilometre mesafede bulundu. Peki Yörük kızı 3 yaşındaki Müslüme öldü mü, öldürüldü mü? Adli tıp raporunda hangi bulgulara ulaşıldı? A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardımak için karşımızda.