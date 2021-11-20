20 Kasım 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Müslüme'nin cansız bedeni bulundu! Yörük kızı Müslüme öldü mü, öldürüldü mü?

Müslüme'nin cansız bedeni bulundu! Yörük kızı Müslüme öldü mü, öldürüldü mü?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.11.2021 10:18
Günlerdir aranan küçük Müslüme'nin cansız bedeni kaybolduğu noktaya 7 kilometre mesafede bulundu. Peki Yörük kızı 3 yaşındaki Müslüme öldü mü, öldürüldü mü? Adli tıp raporunda hangi bulgulara ulaşıldı? A haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardımak için karşımızda.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Müslüme’den acı haber! Rapor ortaya çıktı mı?
Müslüme'den acı haber! Rapor ortaya çıktı mı?
5,1’lik deprem sonrası Erzurum!
5,1'lik deprem sonrası Erzurum!
FETÖ elebaşı öldü iddiasıyla ilgili flaş açıklamalar
"FETÖ elebaşı öldü" iddiasıyla ilgili flaş açıklamalar
Akıncı Üssü’ndeki o detayı ilk kez A Haber’de açıkladı
Akıncı Üssü'ndeki o detayı ilk kez A Haber'de açıkladı
CHP’li Faik Öztrak’ın ’battık bittik’ turu hüsranla bitti!
CHP'li Faik Öztrak'ın 'battık bittik' turu hüsranla bitti!
Türkiye-ABD arasında önemli temas
Türkiye-ABD arasında önemli temas
Sağlık Bakanı Koca’dan ’kısıtlama’ açıklaması
Sağlık Bakanı Koca'dan 'kısıtlama' açıklaması
Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu açıldı
Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu açıldı
Şehit Cihan Geçit ebediyete uğurlandı
Şehit Cihan Geçit ebediyete uğurlandı
Beşiktaş’taki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
Beşiktaş'taki terör saldırısıyla ilgili flaş gelişme!
FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı!
FETÖ’cü binbaşıların ‘hacamat’ yalanı!
Kayıttayken depreme yakalandılar
Kayıttayken depreme yakalandılar
Daha Fazla Video Göster