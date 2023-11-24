Müslüman karşıtı ABD’li eski diplomat Stuart Seldowitz gözaltında

ABD'nin eski başkanı Barack Obama döneminde danışmanlık yapan Stuart Seldowitz, New York'ta Mısırlı bir satıcıyı Müslüman karşıtı sözlerle taciz etmiş, daha sonra da ailesiyle tehdit etmişti. İşine son verilen eski diplomat nefret ve ağır taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN