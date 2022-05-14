Musk’ın Twitter karmaşası! Elon Musk Twitter’ı satın almayacak mı?

Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter'ı satın alma anlaşmasının platformdaki sahte hesaplar hakkında daha fazla bilgiye sahip olunan kadar askıya alındığını söyledi. Musk'ın açıklamasının ardından Twitter'ın hisse senetlerinde yüzde 20'lik bir düşüş gerçekleşti. Ancak bu açıklamadan saatler sonra Musk'tan yeni bir açıklama daha geldi.

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