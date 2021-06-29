Müsilajda son durum | Marmara Denizi'ndeki 1 aylık inceleme sonuçlandı!

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili çalışmalar devam ederken ODTÜ'nün araştırma gemisi Bilim-2'deki bilim insanlarından sevindiren haber geldi. Doç. Dr. Mustafa Yücel, "En önemli bulgu, müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda. Üremesinin, büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz. Biz açıkçası yaz içerisinde daha duracağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.