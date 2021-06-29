29 Haziran 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Müsilajda son durum | Marmara Denizi'ndeki 1 aylık inceleme sonuçlandı!

Müsilajda son durum | Marmara Denizi'ndeki 1 aylık inceleme sonuçlandı!

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2021 12:33
Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilajla ilgili çalışmalar devam ederken ODTÜ'nün araştırma gemisi Bilim-2'deki bilim insanlarından sevindiren haber geldi. Doç. Dr. Mustafa Yücel, "En önemli bulgu, müsilaj ilk 30 metreye sıkışmış durumda. Üremesinin, büyümesinin biraz durduğunu görüyoruz. Biz açıkçası yaz içerisinde daha duracağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
Marmara Denizi'ndeki 1 aylık inceleme sonuçlandı!
Marmara Denizi'ndeki 1 aylık inceleme sonuçlandı!
Sedat Peker suç örgütüne operasyon
Sedat Peker suç örgütüne operasyon
Yalan haberler ulusal güvenlik sorunudur!
Yalan haberler ulusal güvenlik sorunudur!
Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir
Çarpıtma üzerine kurulu habercilik demokrasiye zarar verir
Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması
Bakanlık'tan 'Elmalı Davası' açıklaması
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Bahçeli'den önemli açıklamalar
Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanına sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun Katar yalanına sert tepki
Sınav açıklaması: Tamamen kaldırılmalıdır
Sınav açıklaması: Tamamen kaldırılmalıdır
Marmaris'teki yangını İHA'lar böyle tespit etti
Marmaris'teki yangını İHA'lar böyle tespit etti
Esenyurt'ta mahalleli isyanda! Dereden zehir akıyor
Esenyurt'ta mahalleli isyanda! Dereden zehir akıyor
İnternet Haberciliği Çalıştayı
İnternet Haberciliği Çalıştayı
Asıl hedef gençler mi?
Asıl hedef gençler mi?
Daha Fazla Video Göster