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Müsilaja karşı deniz bakterileri! Müsilaj bakteri izolatı ile yok edilebilir mi?
Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj tehdidine karşı bir çalışma da İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden geldi. Müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışmalara başlandı. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve Prof. Dr. Gülşen Altuğ canlı yayında aktardı.