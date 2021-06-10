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Müsilaja karşı deniz bakterileri! Müsilaj bakteri izolatı ile yok edilebilir mi?

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.06.2021 12:06
Marmara Denizi’nde oluşan müsilaj tehdidine karşı bir çalışma da İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nden geldi. Müsilajı doğal ortamında deniz bakteri izolatları ile temizlemek için çalışmalara başlandı. Konunun detaylarını A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek ve Prof. Dr. Gülşen Altuğ canlı yayında aktardı.
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