08 Temmuz 2021, Perşembe
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Müsilaj temizliğinden umutlandıran haber! Suların ısınması ne anlama geliyor? Ne kadar müsilaj temizlendi?
Marmara'daki müsilaj sorunuyla mücadele tüm hızıyla devam ederken Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Ayaz'dan umut veren açıklama geldi. Deniz suyu sıcaklığının artmasının müsilaj temizliği için olumlu olduğunu belirten Ayaz, müsilajın suda çözülmesinin bakteriler tarafından parçalandığını gösterdiğini belirtti.