Musilaj kararı Resmi Gazete'de | Müsilaj araştırma komisyonu kuruldu

Meclis'te müsilaj araştırma komisyonu kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi, komisyon 19 kişiden oluşacak. Marmara denizini tehdit eden deniz salyası Meclis'in de gündemine gelmiş Meclis'te grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak önergesiyle müsilaj araştırma komisyonu kurulmasına karar verilmişti.