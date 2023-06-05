05 Haziran 2023, Pazartesi
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Musa Avsever geçici Genelkurmay Başkanı! 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı mücadelesi... "Hepsini temizleyeceğiz"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirildi. 15 Temmuz'da FETÖ'cü darbecilere karşı unutulmaz bir mücadele vermişti. Aysever, "Milletimizi koruyacağız. Bu çapulculara, ajanlara izin vermeyeceğiz, hepsini temizleyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.