Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri! Kartlara indirim ilk kez evlenenlere destek

Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un gençlere yönelik bir çok vaadi bulunuyor. O vaatlerin başında toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim, her üniversite öğrencisine 10 bin lira eğitim desteği ve iş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği gibi bir çok başlık var. İşte tüm detaylar…

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