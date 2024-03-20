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Murat Kurum’un gençlere yönelik vaatleri! Kartlara indirim ilk kez evlenenlere destek

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.03.2024 16:35
Güncelleme:20.03.2024 16:36
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum'un gençlere yönelik bir çok vaadi bulunuyor. O vaatlerin başında toplu ulaşımda öğrencilere %40 indirim, her üniversite öğrencisine 10 bin lira eğitim desteği ve iş kuracak gençlere 100 bin lira sermaye desteği gibi bir çok başlık var. İşte tüm detaylar…
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