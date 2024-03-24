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Murat Kurum'dan Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'nda önemli açıklamalar: İstanbul için fetret dönemi bitecek

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.03.2024 15:13
Güncelleme:24.03.2024 15:14
Cumhur İttifakı İstanbul Adayı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde açıklamalarda bulundu. "Bugün İstanbul iş bilmez bir yönetimin elinde huzursuz ve mutsuz" diyerek CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştiren Murat Kurum, İstanbul'un geride kalan 5 yılda liyakatsizliğin bedelini ödediğini ifade etti.
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