07 Mart 2024, Perşembe
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Murat Kurum'dan İstanbul'da kira fiyatlarını düşürecek proje! "Türkiye'de ilk" diyerek duyurdu
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm ve yüksek kira fiyatlarına çözüm olacak dev projesini açıkladı. Projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyleyen Kurum, "39 ilçeye 100 bin kiralık konut yapacağız. İstanbul'da kira ve konut fiyatlarını düşürmemiz için arzı artırmamız lazım." dedi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.