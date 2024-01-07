Murat Kurum’dan “İstanbul” toplantısı

Murat Kurum yayınlanan videoda şunları söyledi: “Tüm ekibimizle, arkadaşlarımızla birlikte çıkacağız. 16 milyon İstanbullu için çıkacağız. Ve burada İstanbul’un bu karmaşasını, düzensizliğini, insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte ortadan kaldırmak için tüm ekibimizle, tüm arkadaşlarımızla ki uzun zamandır benimle beraber çalışıyorsunuz. İnşallah sokak sokak, mahalle mahalle…”