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Murat Kurum'dan "İliç"teki toprak kaymasına ilişkin açıklama! CHP yandaşlarının algı operasyonunu tek tek çürüttü

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Giriş: 14.02.2024 20:00
Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum, İliç'teki maden sahasındaki toprak kaymasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerel seçimlere giderayak CHP yandaşlarının kirli algı operasyonunu tek tek çürüten Murat Kurum, " Bize iftira atanlar şunu da bilir ki; Çevre Bakanlığı işletmenin kapasite artışı kararını vermez, veremez, çünkü böyle bir yetkisi yoktur. Sadece ve sadece kapasite artışının çevreye etkisini ölçer, onaylar ya da onaylamaz. Yine, ÇED raporlarına ilişkin kararlarda birçok farklı kurum ve kuruluşun bilimsel görüş ve raporlarına bakılır." dedi. Öte yandan CHP yandaşlarının asılsız yalan iddialarına gösteren tepki gösteren Kurum, ““İşletmenin faaliyetinde çevre mevzuatı kapsamında görülen eksiklikler nedeniyle; 3 ay kapısına mühür vuruldu. Bununla da kalınmayıp; işletmenin çevreyi kirletmesi nedeniyle; Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. İşletmenin, tüm tedbirleri aldığı bilirkişi raporlarıyla tespit edilince faaliyetine tekrar başladı." ifadelerini kullandı.
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