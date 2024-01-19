19 Ocak 2024, Cuma
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Murat Kurum'dan gençlere toplu ulaşımda yüzde 40 indirim sözü: 1 Nisan'da uygulayacağız
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum mevcut İBB yönetiminin Meclis'te alınan karara rağmen uygulamadığı toplu ulaşımda gençlere yüzde 40 indirim konusuyla ilgili "1 Nisan'da toplu ulaşımda alınan yüzde 40'lık indirim kararını uygulayacağız." ifadelerini kullandı.