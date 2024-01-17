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Murat Kurum’dan Galatasaray’a ziyaret

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 14:01
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Galatasaray'ı ziyaret etti. Kurum, “Ülkemizi gururlandıran takımızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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Kurum’dan Galatasaray’a ziyaret
Kurum’dan Galatasaray’a ziyaret
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