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Murat Kurum'dan CHP'ye ders niteliğinde gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka

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Giriş: 22.02.2024 00:10
Güncelleme:22.02.2024 00:16
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapay zeka söylemine göndermede bulundu. Kurum, eser ver hizmet siyasetini gözler önüne seren; AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı yeşil alan projelerin yer aldığı videoyu "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" başlığıyla paylaştı.
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