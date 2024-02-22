22 Şubat 2024, Perşembe
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Murat Kurum'dan CHP'ye ders niteliğinde gönderme: Yapay zeka değil yapan zeka
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yapay zeka söylemine göndermede bulundu. Kurum, eser ver hizmet siyasetini gözler önüne seren; AK Parti'nin İstanbul'da yaptığı yeşil alan projelerin yer aldığı videoyu "Yapay değil millet bahçelerini yapan zeka" başlığıyla paylaştı.