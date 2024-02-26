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Murat Kurum'dan CHP'li İBB'ye net tepki: Belediyecilikleri dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek...

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Giriş: 26.02.2024 20:42
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, vatandaşla el ele gönül gönüle seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, Büyükçekmece mitinginde vatandaşlara seslendi. Kurum, CHP yönetimindeki İBB'nin 5 senedeki hizmet skandalına yönelik, "Bu meydanlar 1 Nisan'da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek" ifadelerini kullandı.
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