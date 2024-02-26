26 Şubat 2024, Pazartesi
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Murat Kurum'dan CHP'li İBB'ye net tepki: Belediyecilikleri dert demek, sıkıntı demek, sorun demek, çile demek...
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, vatandaşla el ele gönül gönüle seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, Büyükçekmece mitinginde vatandaşlara seslendi. Kurum, CHP yönetimindeki İBB'nin 5 senedeki hizmet skandalına yönelik, "Bu meydanlar 1 Nisan'da algı ve reklam belediyeciliğini bitirecek" ifadelerini kullandı.