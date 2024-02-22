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Murat Kurum'dan CHP ve DEM ittifakına net yanıt: Kent değil Kandil uzlaşısıdır

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Giriş: 22.02.2024 13:42
AK Parti'nin İBB Başkan adayı Murat Kurum, 31 Mart seçimlerine emin adımlarla ilerlerken karşısına şimdi de Kandil'in "büyükbaş" teröristleri çıktı. CHP ve DEM'in her türlü engellemelerine rağmen giderek yükselen oyları durdurmak isteyen hainler "Kurum'a oy vermeyin" çağrısında bulundu. Kurum açıkça tehdit edilerek verilen bu talimata karşı "Kent uzlaşısı dedikleri Kandil uzlaşısıdır. Atatürk'ün kurduğu partinin gaflet ve delalet içine düştüğünü görüyoruz. Kent uzlaşısı olunca şu andaki DEM parti terör örgütüne mesafe mi koyacak, terör örgütü propagandasından vaz mı geçecek?" sözleriyle yanıt verdi.
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