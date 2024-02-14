14 Şubat 2024, Çarşamba
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Murat Kurum'dan 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı! İstanbul'daki sorunlara atıfta bulundu: Çilesiz İstanbul!
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel İstanbul'un sorunlarına atıfta bulunulduğu ve video klip yayınladı. Kurum, "İstanbul’a olan eşsiz aşkımızla çilesiz günler çok yakında..." başlığıyla paylaşım yaptı.