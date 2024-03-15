Murat Kurum son anketi açıkladı! Sahadaki heyecan her geçen gün artıyor

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında anketlerdeki son durumu açıkladı. Önde olduklarını söyleyen kurum "31 Mart akşamı kazanacağız. Büyük bir coşkuyla hep birlikte Saraçhane'ye yürüyeceğiz" dedi.

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