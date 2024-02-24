Murat Kurum seçim çalışmaları için Bağcılar’da “Reklam değil, dönüşüm yapacağız”

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, ilk günden bu yana olduğu gibi sahadaydı. Gerçekleştirmek istediği projeleri, İstanbullulara yine bizzat anlattı. Mevcut belediye yönetiminin, reklam için ayırdığı bütçeye dikkat çekti. Göreve geldiklerinde, söz konusu kaynağı, reklam için değil, kentsel dönüşüm için kullanacaklarının sözünü verdi.

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