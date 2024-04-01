Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu: Bugünü bir milat olarak kabul ediyoruz! Yine milletimizin yanında olacağız

Murat Kurum, İstanbul'da AK Parti Genel Merkezi'nden önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

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