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Murat Kurum önemli açıklamalarda bulundu: Bugünü bir milat olarak kabul ediyoruz! Yine milletimizin yanında olacağız

ahaber.com.tr
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Giriş: 01.04.2024 01:20
Güncelleme:01.04.2024 01:22
Murat Kurum, İstanbul'da AK Parti Genel Merkezi'nden önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, "Biz yine milletimizin yanında olacağız. Milletimiz bizi nerede görmek istiyorsa orada olacağız. İstanbullu hemşehrilerimiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.
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